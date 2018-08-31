بلماضي يُفند إشاعة فرض زطشي لاعبي بارادو في المنتخب الوطني

أعلن أمسية اليوم الجمعة الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي عن قائمة ضمت 25 لاعبا تحسبا لمواجهة غامبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وخلت القائمة من أي إسم ينشط في نادي بارادو ماعدا لاعب فريق رين الفرنسي رامي بن سبعيني الذي يُعتبر خريج أكاديمية “زطشي”.

وبهذا يكون بلماضي قد فند إشاعة فرض رئيس الفاف لأسماء تنشط في الفريق الذي كان يرأسه على المُدربين السابقين للمنتخب الوطني.

ولم يتواجد حارس بارادو توفيق موساوي في القائمة إضافة إلى اللاعب المنتقل إلى أنجي الفرنسي فريد الملالي وكذا المُعارين عبد الرؤوف بن غيث وإسلام عروس.