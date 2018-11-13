“بلماضي” يُقدم تلميحات مُهمة بخصوص “شيتة”

ترك الناخب الوطني، جمال بلماضي، الإنطباع خلال ندوته الصحفية، عشية اليوم، بأنه يُعول كثيرا على الوافد الجديد، “أسامة شيتة”.

ورد عن أحد الأسئلة المُتعلقة بمتوسط الميدان الصاعد :”فعلا إنه يمتلك جميع الخصائص المطلوبة في منصبه، ولكني لن أمنح تفاصيل أكثر”.

وواصل ضاحكا :”كما تعرفون لدينا مُباراة مُهمة، وسندرس كل الخيارات المُتاحة أمامنا قبل سفرية الطوغو”.

ويبدو بأن التقني الشاب، عازم على منح الفُرصة للمُتألق مع متصدر الدوري الجزائري، للقيام بدور “سونتينال” على مقربة من المُدافعيين المحوريين.