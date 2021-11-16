بلماضي يُقرب رباعي المُنتخب الأول من المُشاركة في كأس العرب

قرب الناخب الوطني جمال بلماضي رباعي المنتخب الوطني الأول من المُشاركة في كأس العرب للمُنتخبات قطر 2021.

وقال بلماضي في الندوة الصحفية التي أعقبت مواجهة الخضر وتأهلهم للمُباراة الفاصلة.

“مجيد بوقرة هو المسؤول الأول عن المُنتخب الوطني المحلي، لكن الشيئ المؤكد هو أنه سيستدعي بعض اللاعبين من المُنتخب الأول للمُشاركة في كأس العرب للمُنتخبات قطر 2021”.

“البطولات العربية ستتوقف في فترة اقامة كأس العرب للمُنتخبات وهو ما يجعل مُشاركة بلايلي بونجاح بن العمري ومبولحي حتمية في المنافسة”.

“عدم مُشاركتهم في كأس العرب يعني بقائهم دون منافسة الى غاية يوم 27 ديسمبر موعد انطلاق تربص المنتخب الأول تحضيرا للكان وهو أمر غير معقول”.

“من ناحية آخرى لا يُمكن أن يحضر الرباعي تربص الكان وهم يشعرون بالتعب خاصة عندما نعلم بأن بوقرة يُريد التتويج بكأس العرب وذلك يعني هناك احتمالية أن يخوض الخضر 6 مُباريات بمعدل مُباراة كل 3 أيام”.