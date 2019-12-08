“بلماضي” يُكرم بملعب “فيلدروم” بقميصه الخاص

الرياضة
  • -
  • 0
“بلماضي” يُكرم بملعب “فيلدروم” بقميصه الخاص صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

كرم فريق “أولمبيك مارسيليا” الفرنسي الناخب الوطني “جمال بلماضي” سهرة اليوم الأحد بملعب “أورانج فيلدروم”.

الحساب الرسمي للوام على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة جماعية لأساطيره المدعوون لحضور مباراة “بوردو”.

الصورة ضمت “تايوو”، “مبيا” “كابوري”، “بلماضي” وكذا أساطير افريقية صنعت مجد فريق الجنوب الفرنسي.

وعنون الحساب الصورة  بعبارة:”أولمبيك مارسيليا يحتضن العديد من أساطير افريقيا الليلة”.

“بلماضي” تلقى هدية خاصة تتمثل في قميص “لوام” برقمه المحبب الذي كان يرتديه عندما كان لاعبا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=738593

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com