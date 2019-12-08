“بلماضي” يُكرم بملعب “فيلدروم” بقميصه الخاص

كرم فريق “أولمبيك مارسيليا” الفرنسي الناخب الوطني “جمال بلماضي” سهرة اليوم الأحد بملعب “أورانج فيلدروم”.

الحساب الرسمي للوام على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة جماعية لأساطيره المدعوون لحضور مباراة “بوردو”.

الصورة ضمت “تايوو”، “مبيا” “كابوري”، “بلماضي” وكذا أساطير افريقية صنعت مجد فريق الجنوب الفرنسي.

وعنون الحساب الصورة بعبارة:”أولمبيك مارسيليا يحتضن العديد من أساطير افريقيا الليلة”.

“بلماضي” تلقى هدية خاصة تتمثل في قميص “لوام” برقمه المحبب الذي كان يرتديه عندما كان لاعبا.