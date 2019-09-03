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بلماضي يُهاجم ويرد بقوة على محللي “البلاطوهات”

الرياضة
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بلماضي يُهاجم ويرد بقوة على محللي “البلاطوهات”
بقلم أمير بهلول

رد الناخب الوطني “جمال بلماضي” بقوة على محللي البلاطوهات الذين تمادوا في تصريحاتهم قبل كأس إفريقيا وبعد تتويج الخضر فضلوا الصمت.

وقال بلماضي في الندوة الصحفية: “البعض تهجم بقسوة على اللاعبين بل ذهبوا لأكثر من ذلك”.

واضاف: “بعض محللي البلاطوهات فاقوا كل التصورات بتصريحاتهم هم بمثابة مجرمي التحليل”.

وتابع: “أين هم الآن، أتمنى عدم مشاهدتهم للأبد بعد تتويجنا بكأس إفريقيا، هل فازوا بكأس إفريقيا هل شاركوا في نصف نهائي كأس إفريقيا”.

وختم كلامه:”عليهم تقديم الاعتذار لهذا الشعب ولهؤلاء اللاعبين خاصة قديورة ومحرز وسليماني”.


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