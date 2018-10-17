بلماضي يُهدد :”أريد روحا جديدة.. وكي نقول حاجة نديرها”

شدّد الناخب الوطني، جمال بلماضي على ضرورة تغيير لاعبيه لعقليتهم مُستقبلا، خلال دخول أجواء المُباريات، سواءً داخل أو خارج الديار.
وتحدث قائلا لتلفزيون “النهار” :”لست هُنا لكي أدفع لاعبين مُعينين خارج المنتخب، ولكن الأكيد، هو أني أريد منهم روحا جديدة”.
وأردف :”على جميع اللاعبين بأن يفهموا بأن الأمور تغيرت”.
وواصل بلغة التهديد :”أنا عندما أقول شيئا فإني أقوم به على أرض الواقع”.
وجاءت هذه التصريحات القوية من نجم مارسيليا “الأسبق”، موحية بحدوث تغييرات كثيرة على تشكيلة “الخضر” في قادم المُباريات.
التعليقات (1)
يجب تغيير . دائما لأن كلمة تغيير رائعة وفي كل شيء ومناصب