بلماضي يُهدد “نجومه” :”إحذروا..”

وضع الناخب الوطني، جمال بلماضي، النقاط على الحروف مع “نجومه”، في تصريحات حصرية لـ”تلفزيون النهار”، وهذا أشهر قليلة قبل “الكان”.

وقال :”عامل المُنافسة والجاهزية البدنية أمر مهم جدا بالنسبة لي، خاصة وأننا مُقبلون على مُنافسة مُهمة جدا، وهذا تفصيل مُهم”.

وأضاف :”عندما يكون اللاعب غير جاهز، ولا يملك وقت لعب كبير مع ناديه خلال الموسم الجاري، فإنه سيكون مُعرضا للإستبعاد”.

ومنح الرجل الأول في “الخضر”، المثل بـ”بغداد بونجاح”، عندما قال بشأن إمكانية رحيله لأحد الفرق الأوروبية: “يجب عليه أن يحذر..”.

وشدّد التقني الجزائري على ضرورة أن يكون الجميع جاهزين خلال كأس إفريقيا، وإلا فإنهم سيجدون أنفسهم خارج قائمته.