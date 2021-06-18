بلماضي يُهنئ المنتخب المحلي

قام الناخب الوطني “جمال بلماضي” بتهنئة المنتخب المحلي بعد الفوز الكبير المحقق أمام المنتخب الليبيري في أول خرجة لأشبال “بوقرة”، الذين تألقوا على كافة الأصعدة مؤكدين أن لديهم كلمة سيقولونها في المستقبل القريب.

ونشر الصحفة الرسمية للفاف عبر الفايسبوك، صور الناخب الوطني “بلماضي” رفقة “بوقرة” وهما يهنئان رفقاء “عمورة” قبل وجبة العشاء، وسيكون هذا بمثابة حافز كبير لهم من أجل مواصلة العمل والتألق مع المنتخب المحلي.

يذكر أن المنتخب المحلي فاز بنتيجة 5-1 أمام المنتخب الليبيري في مباراة شهدت تألق الشاب “عمورة” الذي سجل رباعية كاملة.