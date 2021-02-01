بلماضي يُوجه رسالة قوية للمُترشحين لرئاسة الفاف

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بلماضي يُوجه رسالة قوية للمُترشحين لرئاسة الفاف
بقلم إسماعيل عشاش

وجه الناخب الوطني، جمال بلماضي، رسالة قوية جدا، للراغبين في الترشح لرئاسة الفاف، وخلافة خير الدين زطشي، والذين يتحدثون عنه ووضعيته مؤخرا.

وتحدث خلال ندوة صحفية بسيدي بلعباس قائلا :”أي مُترشح لرئاسة الإتحادية، عليه التركيز أولا وقبل كل شيء على برنامجه”.

وأضاف :”عليهم إقناع الناس ببرنامجهم لا غير، ولا دخل لي في القضية، وأنا أعمل بتنسيق كامل رفقة اللاعبين وطاقمي”.

ليُردف :”أريد أن أشير بأن النتائج المُحصل عليها مؤخرا لا يعود فيها الفضل لي وللاعبين فقط، بل بمُساهمة الجميع”.

وختم :”عندما أكون غير راضٍ عن أمر ما فلا أتردد في الإشارة له، وعندما تكون الأمور جيدة فإني أتحدث عنها أيضا”.


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