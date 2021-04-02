بلماضي يُوجّه رسالة للجميع: “هذا المنتخب لا يزال بإمكانه التطور”

أشاد الناخب الوطني جمال بلماضي بتشكيلة الخضر، مؤكدا أنّ جميع اللاعبين قاموا بعمل رائع طوال المشوار في تصفيات الكان.

وقال “بلماضي” في تصريحات للإذاعة الوطنية: “اللاعبون قاموا بعمل رائع طوال المشوار في تصفيات الكان”.

وأضاف: “بعد تحقيق نتائج إيجابية كان دائما ما تكون لدينا خيبة، لكن هؤلاء اللاعبين أكدوا على قوتهم وعلى مواصلة تطورهم”.

وتابع: “بالنسبة لي هذا المنتخب لا يزال بإمكانه التطور، وكان يمكننا تحقيق نتائج أفضل لولا التحكيم مثل ما حدث في مباراة زامبيا”.

وختم كلامه: “لولا ضربة الجزاء أمام زامبيا وأخطائنا أمام زيمبابوي كان يمكننا تحقيق العلامة الكاملة”.