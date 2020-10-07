بلماضي يُوضح سبب إستبعاده للمحليين

شرح الناخب الوطني جمال بلماضي، الأسباب التي دفعته لعدم دعوة العناصر المحلية خلال التربص المُقام حاليا في النمسا.
وصرّح خلال الندوة الصحفية التي عقدها صبيحة اليوم الأربعاء :”الجميع يعلم بأن المحليين لم يتدربوا منذ 6 أشهر كاملة”.
وواصل :”أنا أتابع ما يحدث معهم، هم بعيدون عن المُنافسة ولم يستأنفوا التحضيرات سوى منذ أسبوع فقط”.
وأردف :”لا يمكن الإعتماد عليهم حاليا، وعندما سيعودون للعب بشكل طبيعي، حينها سيكون الأمر مُختلفا”.
وشدد مُهندس التتويج بالكان 2019، تأكيده بأنه يضع المحليين في نفس الميزان مع اللاعبين المُحترفين في أوروبا.
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