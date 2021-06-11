بلماضي يُوضح على المُباشر للتوانسة تصريحات محرز !

ستكون الأنظار موجهة سهرة اليوم الجمعة بداية من الساعة ال20:30 بتوقيت الجزائر إلى ملعب “حمدي العقربي” بتونس عندما يواجه أشبال جمال بلماضي منتخب “تونس” في مُباراة ودية هي الثالثة في البرنامج الخاص بتربص شهر جوان الذي جرى بسيدي موسى.

جمال بلماضي قال في تصريحات على المباشر للقناة التونسية الوطنية ساعة فقط قبل مواجهة تونس:”لا أحب مقولة مُباراة ودية وإنما كل مُباراة دولية نخوضها هي مباراة تحضيرية ومن مستوى عالي حتى وإن كانت ليست داربي، المُنتخبان التونسي والجزائري سبق لهما الالتقاء في الكثير من المناسبات وستكون مباراة صعبة خاصة وأن المُنتخبان يُحضران لتصفيات كأس العالم 2022″.

“بالنسبة لنا كمدربين، تحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية أمر مُهم للغاية ولذلك الوصول لمعادلة رقم كوت ديفوار جاء بفضل اللاعبين، الآن سنسعى للمواصلة على هذا النحو ضد تونس الليلة، ولما لا تحطيم الرقم القايسي ب27 مُباراة دون هزيمة”.

“تصريحات رياض محرز؟ هذا الآخير يُحب كرة القدم ويُحب اللعب الجميل، وهو يعرف بالتأكيد كيف يلعب المنتخب التونسي، تصريحات محرز هي مدح للتوانسة أكثر من شيئ آخر لأن أتلتيكو مدريد هو بطل إسبانيا وتفوق على البارصا وريال مدريد هذا الموسم وليس قلة إحترام كما قيل هنا وهناك”.