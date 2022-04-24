بلماضي: “ّقدمت للمسؤولين اقتراح رحيلي عن الخضر”
بقلم كريم تيغرمت
أدلى الناخب الوطني جمال بلماضي، بأول تصريح له، منذ الهزيمة الأخير للخضر في مباراتهم الفاصلة أمام الكاميرون.
وفي حوار حصري للموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، قال بلماضي: “قدمت للمسؤولين إقتراح رحيلي عن المنتخب الوطني”.
كما أوضح الناخب الوطني، في ذات الخصوص: “المسؤولون رفضوا رحلي، ولا أعتبر ما قمت به إستقاله”.
وأضاف: “قمنا بتقييم، ودون شك سيكون هناك تدعمات، لنجعل المجموعة أقوى، سواء في التشكيلة، أو أفكار التدريب”
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