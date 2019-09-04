بلماضي: “10 أشهر من العمل الجاد كللت بجلب النجمة الثانية”

كشف، الناخب الوطني، جمال بلماضي، اليوم الأربعاء، السر الكامن وراء تتويج منتخب الأفناك بكأس أمم افريقيا في طبعتها الـ32.

وأكّد الناخب الوطني في تصريح للتلفزيون العمومي، أنّ السر الكامل هو العمل الجاد خلال 10 أشهر، من على رأس العارضة الفنية للخضر.

وقال صاحب الإنجاز التاريخي على الأراضي المصرية، أنّ العمل الجاد والجبّار أثمر في الأخير بتعليق نجمة ثانية لرفقاء محرز.

كما أكّد بطل كاس الخليج مع قطر أنه كان يملك كل الثقة خلال فترة تدريبه للمنتخب مع قوة ايمانه الكبيرة

بقدرة المجموعة على العودة بأغلى كأس في افريقيا.

كما عاد لاعب مرسيليا الأسبق إلى الحديث على المنتخب الوطني قبل الذهاب إلى كأس افريقيا، حين رفع من سقف الطموحات.

حيث قال:”قبل بداية النهائيات رفعنا سقف الطموحات، وصرّحت حينها بأنّ التتويج باللقب هدف الخضر”.

مضيفا “لكن بعد ذلك التصريح البعض شكك، ووصفوني بالمجنون”.