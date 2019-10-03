بلمداح لوزير النقل..الجزائر تملك أغرب مطار في العالم!

قال نائب الجالية الجزائرية، نور الدين بلمداح، إنّ الجزائر تملك أغرب مطار في العالم.

وأوضح، بلمداح، في مراسلة لوزير النقل، أن قاعة تسجيل الذهاب في المطار الجديد تخلو من الكراسي.

ووجه النائب لوزير النقل كلام شديد اللهجة، قائلا ” ربما لم تلاحضوا ذلك كون معاليكم تسافرون عبر القاعة الشرفية”.

وأضاف بلمداح، أن المسافرين المنهكين وكبار السن يفترشون البلاط، أو يدفعون 600 دج للجلوس بالمقاهي.

وطالب النائب، من وزير النقل،بإسداء تعليمات لتوفير الكراسي في أقرب وقت وانقاذ مطار الجزائر من دخوله في موسوعة أغرب المطارات.