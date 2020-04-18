بلمداح يطالب زغماتي بفتح تحقيق ومتابعة كل من يسب ويشتم الجالية الجزائرية بالخارج

طالب النائب بالمجلس الشعبي الوطني، ممثل الجالية بالمنطقة الرابعة، بلمداح نورالدين ، من وزير العدل، بفتح تحقيق، والمتابعة القضائية، لكل من يسب وشتم الجالية الجزائرية بالخارج.

وجاء في الرسالة التي بعث بها بلمداح لزغماتي “لقد وصلتني عدة مقاطع لفيديوهات مسيئة لجاليتنا الوطنية بالخارج، قام محبو زرع الفتن بنشرها والترويج لها، ما يدعوا للقلق ويستدعي تدخل الدولة العاجل لوقف ذلك قبل تنامي هذه الظاهرة الخطيرة والغريبة على الجزائر والجزائريين”.

واستنكر بلمداح بشدة هذه الممارسات، والتي هدفها زرع التفرقة والكراهية ضد الجالية.

وأكد النائب أنه أصبح لزامًا إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمتابعة مروجي هذه الحملة، وتقديمهم أمام العدالة، لوضع حد لمثل هذه الخطابات التضليلية والتحريضية للرأي العام، بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل بصرامة مع من ينشر فيديوهات مضللة حول وباء كورونا وسرعة التوقيف والعرض على قاضي التحقيق.

والتمس بلمداح من وزير العدل حافظ الأختام، إسداء التعليمات للنيابة العامة لفتح تحقيق في الأمر والمتابعة القضائية لكل من تسوّل له نفسه سب وشتم الجالية الجزائرية بالخارج وتقبلوا مني خالص التحيات.