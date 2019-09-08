بلمداح يقترح رفع دعوى قضائية ضد “AIGLE AZUR” وشراء أسهمها

اقترح، نور الدين بلمداح، نائب برلماني عن الجالية الجزائرية بالخارج، على المتضررين من افلاس ” AIGLE AZUR ” برفع دعوى قضائية.

وأوضح بلمداح في تصريح للنهار، أن الدعوى القضائية ضد شركة ” AIGLE AZUR ” تكون فردية أو جماعية، من أجل تعويضهم عن الاضرار.

وأضاف نائب الجالية، أن على الدولة الجزائرية، التحرك ومطالبة شركة “AIGLE AZUR”، والدولة الفرنسية بالتحرك السريع لتعويضهم.

بالإضافة إلى “منع هذه الشركة من تحويل أو تهريب أموالها”.

وناشد بلمداح، الدولة الجزائرية، بتعيين مجموعة خبراء لتقديم اقتراحات، حول نجاعة شراء أسهم الشركة في أقرب الآجال.

وأشار المتحدث، إلى أن شراء هذه الأسهم، سيكون مهم لاقتصاد البلاد، التي تبحث عن بديل للبترول.

وشهدت مختلف مطارات الجزائر، فوضى عارمة، بسبب اكتظاظ المسافرين، خاصة المتضررين من إفلاس شركة “aigle azur” للطيران.

للإشارة، أعلن مسؤولو شركة “آيغل أزور” للطيران الفرنسية، عن التوقف الرحلات الجوية من وإلى الجزائر، بداية من أمس السبت.

وجاء قرار الإلغاء،بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها المؤسسة، خاصة بعد وفاة مديرها العام ذو الأصول الجزائرية “أرزقي إجرويدن”.

وأعلن، الرئيس المدير العام التنفيذي للشركة، فرانتس إيفلين، عن استقالته من منصبه.

يذكر، أن الرئيس المدير العام لشركة الطيران “إيغل ازور” كان يشغل منصب طيار سابق بالشركة.