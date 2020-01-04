بلمداح: 30 أورو رسم على جوازات القصر للجالية والترحال بـ40 ألف اورو.. رسميا

كشف النائب عن الجالية الجزائرية بالخارج عن تلقي القنصليات الجزائرية بالخارج عن تعليمات تقضي باعتماد الرسوم الجديدة لجوازات السفر والمبالغ الجديدة المحددة في عملية الترحال

وقال بلمداح على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، أن الرسم على جواز السفر لمدة خمسة سنوات بالنسبة للأطفال والقصر و الطلبة قد تم اعتماد السعر الجديد وهو 30 أورو.

كما تم تحديد مبلغ جديد للترحال بالبطاقة القنصلية بـ40 ألف أورو دون دفع الرسوم الجمركية، أما بالنسبة للتصريح بالعملة أقل من 5 ألاف اورو فقد كشف النائب أنه لم يتمكن من التأكد بعد من وصول التعليمات لمصالح مديرية الجمارك ، مؤكدا بأنه سيتم العمل بهذا القانون خلال الأيام المقبلة.