بلمداح: 400 جزائري عاد أمس من إسبانيا.. وسيتم إجلاء جميع العالقين

طمأن النائب عن الجالية بالمنطقة الرابعة، نور الدين بلمداح، الجزائريين العالقين في إسبانيا أنه سيتم إجلاؤهم جميعا.

وأكد النائب على صفحته الرسمية بفيسبوك، أنه في تواصل وتنسيق مستمر مع قنصل الجزائر بأليكانت.

وأفاد النائب أنه تم أمس السبت، إجلاء ما يقارب 400 شخص، وسيتم اليوم إجلاء 400 آخرين، وبطائرتين من الحجم الكبير قادمة من الجزائر.

وأضاف بلمداح “وعدني القنصل بأنّه لن يترك أي جزائري عالق في إسبانيا، لذا أقول للجزائريين لا تقلقوا ستعودون جميعا لوطنكم”.

وأشار النائب أن العالقين بإسبانيا مقيمون بالجزائر، جاء أغلبهم في عطلة سياحية، ووجدوا أنفسهم في بلد اتخذ إجراءات حرب، يعني لا مطاعم ولا مقاهي مفتوحة وغلق للفنادق، وبل يمنع منعا باتا الخروج للشارع سوى للضرورة القصوى

وألّح بلمداح على المراقبة الصحية للجزائريين العائدين من إسبانيا عند وصولهم.

ودعا النائب العائدين للجزائر، إلى التحلي بروح المسؤولية وعزل أنفسهم مدة أسبوعين ببيتهم حتى يتأكدوا من خلوهم من المرض وحتى لا يجازفوا بحياة ذويهم بالجزائر.