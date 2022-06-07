بلمهدي: أكثر من 15 ألف حاج مسجل دفعوا تكاليف الحج

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، إن قرار رئيس الجمهورية المتخذ خلال مجلس الوزراء بتخفيض سعر تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة من 15 مليون سنتيم إلى 05 ملايين قرار يشكر عليه.

أشار بلمهدي خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن تعداد الحجاج المسجلين لحد اليوم والذين دفعوا تكلفة الحج تجاوز الـ 15 ألف حاج. مضيفا في ذات السياق: “نتوقع أن نستكمل الحصة المتبقية والمقدرة بأكثر من 3 ألاف حاج في غضون يومين.

وعن أسباب إرتفاع تكاليف الحج هذه السنة، أشار الوزير بلمهدي، إلى أن المؤسسات السعودية المكلفة بالتنظيم وبالتعاون مع وزارة الحج في العربية السعودية. هي من قررت الزيادات في الخدمات الخاصة بالحج. بما يتماشى مع الإضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية منذ ظهور جائحة كورونا قبل أكثر من عامين. وخاصة أسعار النقل والمواد الغذائية.

كما أشار إلى أن أسعار الخدمات بالأماكن الخاصة بأداء الشعائر والمناسك الخاصة بالحج في كل من منن وعرفات تضاعفت بحوالي خمسة أضعاف. عن تلك الأسعار المعمول بها قبل توقف السعودية عن استقبال الحجاج من غير المقيمين بها العامين الماضيين.

وكشف بلمهدي، أن بعثة الحج تمكنت في هذه الأجواء من الظفر بأفضل العروض من المتعاملين السعوديين. فيما يخص الإقامة بالفنادق بكل من المدينة المنورة ومكة المكرمة. وهي غير بعيدة عن الأماكن الخاصة بإجراء المناسك والشعائر.

وأشار الوزير إلى أن التفاهمات التي تمت وأبرمت مع المتعاملين السعوديين صارت هي السعر المرجعي لعديد البعثات العربية والإسلامية. مضيفا “تكلفة الحج تبقى معقولة قياسا بعدد من الدول العربية والإسلامية والتي تجاوزت سقف الـ120 مليون سنتيم .”

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