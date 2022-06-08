بلمهدي: أكثر من 16 ألف حاج دفعوا تكاليف الحج.. من الممكن تمديد الآجال

قال وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، أن الوزارة بالتنسيق مع القطاعات المعنية تعمل قصارى جهدها من أجل إنجاح موسم الحج هذه السنة بالرغم من الظروف الإستثنائية.

وأشار الوزير بلمهدي، خلال تصريح صحفي على هامش إجتماعه مع هيئة الفتوى والإرشاد لموسم حج 1443هـ/ 2022. أن عدد الحجاج الذين دفعوا تكاليف الحج وأتموا الإجراءات الإدارية إلى غاية الساعة بلغ 16 ألف و200 حاج. مشيرا إلى أنه وخلال المساء ستجتمع اللجنة العلمية من أجل دراسة الإجراءات والسبل المتخذة في حالة عدم إكتمال العدد الكامل وحصة الجزائر المقدرة بـأكثر من 18 ألف حاج.

وكشف وزير الشؤون الدينية في ذات السياق، أنه تلقينا عدة طلبات من الولايات من أجل تمديد الآجال التسجيل. مشيرا إلى أنه ومنذ الإعلان عن الحج وحصة الجزائر 9 أفريل بقرابة الشهرين. وهو وقت غير كاف لإتمام كافة إجراءات تسجيل الحجاج. إلا أنه يجب التكيف مع الوضع. وإن إقتضت الضرورة سيتم تمديد آجال التسجيل باستشارة مع الوزير الأول.