بلمهدي: إطلاق برنامج رحلات الحجاج اليوم عبر البوابة الإلكترونية

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أنه سيتم إطلاق برنامج رحلات الحجاج اليوم عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الحجاج. من أجل إختيار الحاج لموعد رحلته.

وقال وزير الشؤون الدينية في تصريح صحفي على هامش إجتماعه مع هيئة الفتوى والإرشاد لموسم حج 1443هـ/ 2022. أن مخطط الرحلات الخاصة بنقل الحجاج، تم إستكماله وإعداد خارطة الطريق مع شركة الخطوط الجوية السعودية. حيث سيتم إنزال برنامج الرحلات اليوم عبر البواية الإلكترونية للحجاج. لتمكين الحجاج من الشروع في عملية الحجز الالكتروني للتذاكر وفقا لمواعيد السفر.

كما أشار بلمهدي، إلى أنه وبعد انزال موعد الرحلات سيتم وضع برنامج الاإسكان من أجل الحجز الخاص بأماكن الإقامة في كل من المدينة المنورة و مكة المكرمة .”