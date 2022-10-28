بلمهدي: إفتتاح معهد جزائري للتكوين في العلوم الإسلامية بالنيجر قريبا

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، عن إفتتاح معهد جزائري للتكوين المتخصص في العلوم الإسلامية قريبا بمدينة أغاداس بالنيجر.

وقال وزير الشؤون الدينية خلال تواجده بمعهد التكوين الديني سيدي عبد الرحمان بإيلولة أومالو بولاية تيزي وزو. حيث أعطي إشارة إنطلاق الدورة التكوينية المتخصصة لفائدة طلبة المعاهد الإسلامية لسنة 2023/2022. أن افتتاح هذا المعهد يندرج في إطار المقاربة الجديدة لسياسة الجزائر التي تتجه أكثر نحو التكوين في الميدان الديني على غرار جميع المجالات.

واضاف الوزير بلمهدي، ان هذا المعهد سيعمل على الحفاظ على العلاقات مع جيراننا بهذا البلد. ونشر فكر ديني وسطي في المنطقة. مشيرا إلى أن 1.661 طالبا سيتكونون خلال هذه الدورة عبر 14 معهدا على المستوى الوطني. من بينها ذلك الذي تم تدشينه مؤخرا بعين ماضي بولاية الاغواط. والذي سيتقبل طلبة اجانب سيما من البلدان الإفريقية. حيث سيتم تكوين ما لا يقل عن 400 طالب من17 بلدا إفريقيا.

كما ذكر الوزير بلمهدي في معرض تطرقه للدور والمكانة المحورية للإمام والمسجد في المجتمع، بمقاومتهم أمام الحملات الإستعمارية الرامية إلى سلخ الجزائري من هويته.

ووقال الوزير بلمهدي أن المسجد مثل الإمام يشكلان سدا منيعا أمام كل محاولات تشويه وتحريف الفكر الديني الوسطي الذي طالما ساد في مجتمعنا. كما قام الوزير خلال هذه الزيارة بتدشين مسجد قرية بوهينون بعاصمة الولاية.

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