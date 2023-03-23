بلمهدي: إنتاج 5000 نسخة من مصحف البرايل وإرساله لمسلمي إفريقيا وأوروبا

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أن مصحف البراي الذي أمر رئيس الجمهورية بطبعه وإرساله مجانا للمسلمين في إفريقيا وأوروبا، سيتم إنتاج منه 5000 نسخة وهي الطبعة الأولى من نوعها والأولى في تاريخ الجزائر من نوع مصحف البراي برواية ورش عن الإمام نافع رضي الله عنه.

كما كشف وزير الشؤون الدينية بلمهدي، خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن العملية تكرس المرجعية الدينية. المتمثلة في القراءة التي يقرأ بها الجزائريون في صلواتهم وفي الحزب الراتب وفي التراويح. مضيفا أنه تم تطوير طباعة البراي خاصة فيما يتعلق بالأسئلة الفقهية وتعليم الصلاة والحديث النبوي الشريف. بالإضافة كذلك إلى فتاوى رمضان والفقه المالكي وبكل ما يحتاجه الكفيف.

كما أعلن الوزير عن تسطير برنامج ديني خلال شهر رمضان الكريم حيث يشمل 39 محورا ويتضمن نشاطات ودروس دينية وقرآنية. مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم مسابقة في القرآن الكريم بالتنسيق مع وزارة العدل للنزلاء في السجون التي من المنتظر أن يشارك فيها حوالي 8000 سجينا. حيث تنظم هذه المسابقة كذلك بمؤسسات الطفولة المسعفة.

وبخصوص إفادة أئمة مؤهلون لأداء صلاة التراويح للجالية الجزائرية بالخارج، أشار بلمهدي إلى أن الإجراءات متسارعة لإرسال 128 إماما إلى فرنسا. و29 إماما لإيطاليا وذلك بطلب من هذه الأخيرة وإمامين لبريطانيا مع استقبال طلبات لإرسال أئمة لدول ألمانيا،كندا.

كما دعا بلمهدي المواطنين إلى الإلتزام بما جاء في القرآن الكريم والإكثار من الأعمال الخيرية والتضامنية. خاصة ونحن في الشهر الفضيل مجددا دعوته للتجار للرفق بالمواطنين. وعدم الرفع في أسعار السلع.

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