بلمهدي: إنطلاق أوّل فوج لبعثة الحج نحو البقاع المقدسة اليوم الإثنين

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أن رحلة أول فوج من البعثة الوطنية للحج المعنية بتأطير موسم 1444هـ/ 2023م. تنطلق اليوم الإثنين نحو البقاع المقدسة.

وقال وزير الشؤون الدينية بلمهدي على هامش إشرافه بدار الإمام على افتتاح ملتقى الإرشاد الديني للحج. المنظم بالتنسيق مع الديوان الوطني للحج والعمرة. أن موعد تنقل أول فوج من البعثة الوطنية للحج نحو البقاع المقدسة والمقرر اليوم الإثنين. مشيرا إلى أن مهمة هذا الفوج تشمل التحضير لاستقبال أول طائرة للحجاج الميامين والمقرر وصولها إلى المملكة السعودية يوم 1 جوان المقبل. عبر رحلة تنطلق من مطار هواري بومدين الدولي في حدود الساعة الواحدة صباحا.

وفي سياق متصل، أضاف بلمهدي أنه إلى جانب ارتفاع حصة الجزائر من تعداد الحجاج والتي تجاوزت هذه السنة 42 ألف حاج. فقد تم رفع عدد أعضاء البعثة والتي بلغ فيها لأول مرة عدد المرشدات الدينيات 13 مرشدة. في وقت لم يتجاوز هذا العدد 2 إلى 4 مرشدات في وقت سابق.

كما ذكر أن “عدد الأعضاء المكلفين بالفتوى بلغ خلال هذا الموسم 17 مفتي موزعين عبر مركزي مكة والمدينة. مقابل 104 مرشد ديني سيرافقون الحجاج في جميع مراحل أداء مناسك هذه الشعيرة”.

كما شدّد الوزير بلمهدي في معرض كلمته التي وجهها إلى المرشدين والمرشدات المعنيين بتأطير هذا الموسم. على ضرورة التزامهم بالمرافقة المتواصلة للحجاج وعدم التهاون في خدمتهم والتقيد بالمرجعية الدينية الوطنية. مؤكدا أن مهمة تأطير الحجاج إلى جانب اعتبارها تكليفا شرعيا. هي أيضا تكليف بمهمة، يتعين القيام بها بكل أمانة. بالإضافة كذلك إلى كونها تشمل التوجيه والافتاء والمرافقة. ناهيك عن إلزامية التنسيق مع ممثلي كافة القطاعات المشاركة في البعثة لأجل أداء أحسن.

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