بلمهدي: الأئمة الموفدون إلى الأزهر سفراء لقيم الجزائر الأصيلة

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، بمقر الوزارة، الدفعة الرابعة من السادة الأئمة الموفدين إلى أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، التابعة لـ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار تنفيذ بنود اتفاقية التعاون في مجال الشؤون الدينية والأوقاف المبرمة بين الجزائر ومصر.

ويأتي هذا الإيفاد في إطار برنامج التكوين المتخصص الذي يجسد عمق العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، ويهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والدعوية، وتعزيز التكوين الشرعي والفكري للإطارات الدينية الجزائرية بما يتماشى مع متطلبات الخطاب الديني المعاصر.

وفي كلمته التوجيهية بالمناسبة، هنّأ الوزير الأئمة الموفدين على اختيارهم لتمثيل الجزائر في هذه المؤسسة الدينية العريقة، مذكّرًا بأنهم يشكّلون الدفعة الرابعة ضمن هذا البرنامج النوعي، على أن تتواصل عمليات الابتعاث لتشمل دفعات أخرى مستقبلًا، تجسيدًا لحرص الوزارة على تكوين الأئمة وتأهيلهم في أرقى المؤسسات الدينية.

ودعا الوزير الأئمة إلى التحلي بروح المسؤولية والانضباط، واستثمار هذه الفرصة التكوينية الثمينة بما يعزّز كفاءاتهم العلمية والدعوية، مؤكدًا أن مشاركتهم تمثل ثقة الدولة في قدراتهم، ورسالة تؤكد حضور الجزائر العلمي والديني في المحافل الدولية.

كما شدد الوزير على أهمية أن يكون الأئمة سفراء للجزائر وقيمها الأصيلة، وأن يجسّدوا من خلال سلوكهم وأدائهم العلمي صورة الجزائر، مضيفًا أن مؤسسة الأزهر العريقة تبقى شريكًا متميزًا في ميدان تأهيل الإطارات الدينية وتبادل التجارب في مجالات الدعوة والإرشاد والتكوين المستمر.

وفي ختام اللقاء، دعا الوزير الأئمة إلى أن يكونوا على قدر الثقة الممنوحة لهم، وأن يعملوا بعد عودتهم على نقل ما اكتسبوه من معارف وتجارب إلى زملائهم، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإطارات الدينية الوطنية وترقية الخدمة المسجدية في بلادنا.