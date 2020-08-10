بلمهدي: الأئمة مجندون مثل الأطباء.. وعلى المواطنين إحترام الإجراءات الوقائية

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الإثنين، أن “جميع الأئمة مجندون مثل الاطباء، ونراهن على المساجد والمواطنين للحد من إنتشاء الوباء”.

وقال بلمهدي أن “للمواطنين دور أساسي في الحد من إنتشار الوباء، والذي يستوجب فيه الوعي الصحي”.

وأكد وزير الشؤون الدينية قائلا “أن المواطنين يجب عليهم جذب سجاداتهم معهم أثناء القدوم للصلاة”.

مشيرا في ذات السياق أن “كل الإمكانيات تم تجنيدها عبر كافة المساجد المعنية بالفتح، وسيتم رفع الحجر الكلي عليها في حالة ما إذا تم إحترام الإجراءات الوقائية”.

ودعا بلمهدي كل مريض أو شيخ كبير وحتى النساء والأطفال إلى عدم الإلتحاق بالمساجد، وقال “المواطن هو رقم أساسي في كل المعادلات، إذا لم يقم بدوره فإننا لا نستطيع التأقلم مع المرض”.

وأضاف الوزير أنه “على المواطنين المساهمة في نشر الوعي لتجاوزه هذه المحنة ويجب إحترام القوانين للتعايش مع المرض”.