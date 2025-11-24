بلمهدي: الإرشاد النّسوي رصيد وطني يجب الحفاظ عليه وتطويره

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الإثنين، أن الإرشاد النسوي يمثل رصيدًا وطنيًا يجب الحفاظ عليه وتطويره، نظرًا لأثره البالغ في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم قيم الأسرة.

وخلال إشرافه على افتتاح الملتقى الوطني الثالث للإرشاد النسوي، اليوم بقاعة المحاضرات بمسجد الكوثَر بالبليدة. والمنعقد تحت عنوان: “تعزيز دور الإرشاد الديني النسوي وتطوير آلياته”، خلال يومي 24 و 25 نوفمبر 2025م. أكّد وزيرالشؤون الدينية على مجموعة من النقاط الجوهرية التي تعكس أهمية تعزيز الإرشاد النسوي وأثره المباشر في دعم التماسك الأسري والاجتماعي.

وأوضح الوزير أن الإرشاد النسوي لا يُعد مجرد نشاط دعوي، بل يمثل عنصرًا فاعلاً في حماية الوحدة الوطنية وصيانة الروابط الاجتماعية. مستذكرًا قدرة الجزائر على تجاوز محنة التسعينات بفضل قوة المجتمع وتماسكه.

مشيرا أن الجزائر تُعد من أوائل الدول الإسلامية التي استحدثت منصب المرشدة الدينية، وهو خيار استراتيجي. يعكس رؤية وطنية متقدمة لإشراك المرأة في العمل الديني والتربوي والاجتماعي.

وفي سياق حديثه أكد الوزير أنّ عدد المرشدات عبر الوطن يشهد تناميًا متواصلاً، حيث بلغ 1850 مرشدة موزعات على مختلف ولايات البلاد. في دليل على توسع هذا المسار وفاعليته المتزايدة.

من جهة أخرى، تطرق بلمهدي إلى مخاطر العنف داخل الأسرة، خاصة ضد المرأة والطفل. مؤكدًا أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب شراكة بين الجهود الدينية والاجتماعية والمؤسساتية. كما ذكّر بأنّ اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة مناسبة لتعزيز الوعي وتكثيف البرامج المشتركة مع الهيئات الأممية والوطنية.

بلمهدي: ترويج المخدرات تهديدات خطيرة تُحاول ضرب استقرار المجتمع

هذا وحذر الوزير من محاولات استهداف الشباب عبر ترويج المخدرات والمواد الخطيرة. معتبرًا أنها تهديدات خطيرة تُحاول ضرب استقرار المجتمع. وأشاد بالجهود المبذولة من الأجهزة الأمنية والجيش الوطني الشعبي في حماية البلاد وضبط كميات كبيرة من هذه السموم.

كما أشاد بقدرة المرأة المرشدة على احتواء الفئات الهشّة، وإشاعة الطمأنينة، وتوجيه الأسر في مواجهة مشكلاتها اليومية. وأكد أن دورها أصبح محوريًا في المنظومة الدينية والاجتماعية.

داعيا إلى مواصلة تطوير التكوين العلمي والمهني للمرشدات، والارتقاء بمهاراتهن في التواصل والإرشاد. إضافة إلى دعم البرامج المشتركة بين القطاعات وتوفير الوسائل اللازمة لضمان أداء أكثر فعالية.

