بلمهدي: الانطلاق في إنجاز مصحف الإشارة

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور، يوسف بلمهدي، عن الانطلاق في انجاز مصحف “الإشارة”، لصالح فئة الصم البكم.

وقال الوزير، في كلمة له على هامش إشرافه على الندوة الوطنية الموسومة: “تعزيز الهوية الدينية الوطنية وترسيخها بقراءة صحيح الإمام البخاري، وموطأ الإمام مالك”: “نعمل على إنجاز مصحف الإشارة لإخواننا الصم البكم.. وانطلقنا في السور الأولى من المصحف”.

وأشار الوزير، إلى أن طلاب المدارس القرآنية والزوايا، تجاوز المليون و200 ألف طالب وطالبة، ويزداد هذا العدد في فترة العطلة الصيفية.

وبالنسبة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، قال الوزير، إنه قد تم الانطلاق في طباعة الأربعين النووية بالبراي. بالإضافة إلى كتاب الفقة “مختصر الإمام الأخضري الجزائري”، وكذا كتاب “المختصر في العبادات”.

للإشارة، حضر هذه الندوة عن طريق تقنيات التحاضر المرئي عن بُعد كل من عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حفيظ. وجمع من الأئمة من مؤطري النشاط الديني بالمهجر.

وكذا مديري الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات والأئمة وموظفي القطاع بجميع ولايات الوطن. وطلبة معاهد تكوين الأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، والمدير العام وموظفي المركز الثقافي الإسلامي.