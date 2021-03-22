بلمهدي.. البليدة أول ولاية عانت من كورونا واستطاعت تجاوزها

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الاثنين، إن الإمام والعلماء الدينيين يحمون فكر ووعي المجتمع.

وأوضح بلمهدي في ذات السياق، أن المصالح الأمنية والدفاع الوطني، يحمون حدود الجزائر من الأخطار الخارجية.

وأفاد، الوزير، في سياق مغاير، أن ولاية البليدة، كانت أول منطقة عانت من وباء كورونا، وامتثلت للبروتوكول الصحي.

كما كانت –يضيف بلمهدي-، أن البليدة أصبحت نموذجا في الصبر والالتزام والقيام الواجب الوطني حماية وقاية لنفسها وللجزائر.

وأضاف الوزير، أن الجزائر من خلال المنظومة الصحية العلمية استطاعت أن تتجاوز الكارثة التي وقعت فيها الكثير من البلدان.