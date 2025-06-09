بلمهدي: الجائزة الذهبية نتاج أعمال البعثة الجزائرية وتنسب للجزائر

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، إنّ الجائزة الذهبية “لبيتم”، التي تحصلت عليها الجزائر، بمكة المكرمة (المملكة العربية السعودية)، للمرة الثانية على التوالي، هي نتاج جهك وأعمال البعثة الجزائرية للحج والتي تنسب للجزائر.

وفي تصريح له عقب تسلم الجائزة الذهبية “لبيتم”، التي تمنحها وزارة الحج والعمرة السعودية. تكريما للمؤسسات والجهات التي تقدم خدمات مميزة لضيوف الرحمن. قال الوزير أن “الجزائر تستأهل كل هذا التكريم وهذا الشرف، إذ حظيت هذه السنة بالجائزة الذهبية. لما قدمته البعثة الجزائرية من خدمات وكانت في أتم التناسق والتوافق والتطابق، بما يمكن أن نقول أنها اشتراطات لإنجاح الموسم.

وأضاف بلمهدي “هذه الخدمات كانت ودون شك منسجمة مع ما بذلته المملكة العربية السعودية الشقيقة كما بذلته الدولة الجزائرية. في خدمة الحجاج، حيث استطعنا رفد التحدي مع كل الإخوان في البعثة الجزائرية”.

كما شكر وزير الشؤون الدينية كل اعضاء البعثة الجزائرية، مؤكدا أن هذه الجائزة هي جهد ونتاج أعمال البعثة. كما أنها لا تنسب لأحد بعينه وإنما تنسب إلى الجزائر وللعلم الجزائري.

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