بلمهدي: الجزائر تحوز على حوالي 20 ألف هيكل لتدريس القرآن

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الاثنين، عن امتلاك الجزائر حوالي 20 ألف هيكل لتدريس القرآن.

وجاء تصريح الوزير خلال انطلاق الدراسة بالمدارس القرآنية، والتي أشرف عليها من مسجد الانصاري بقاريدي في القبة.

وبالنسبة لمعلمي ومؤطري تعليم القران الكريم، قال وزير الشؤون الدينية، إن الجزائر تحوز حوالي 20 ألف و500 مؤطر.

أما بالنسبة للطلبة والتلاميذ، فقد كشف يوسف بلمهدي عن وجود حوالي 800 الف و500 تلميذ، بالمدارس القرآنية.

وأضاف “في العاصمة فقط، هناك حوالي 58 مدرسة قرآنية و1010 قسم قراني”.

وأورد وزير الشؤون الدينية أن هذا يدل على عناية الجزائريين والدولة بالقران الكريم.