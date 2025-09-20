بلمهدي: الجزائر رائدة في مجال العناية بالمصحف الشريف

قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم السبت، بزيارة تفقدية إلى لجنة مراجعة وتدقيق نسخ المصحف الشريف، التي تعقد اجتماعها الدوري بمقر الوزارة.

وحسب بيان للوزارة، ثمّن الوزير الجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة في خدمة كتاب الله تعالى. مبرزًا الأهمية البالغة التي تكتسيها مهمتهم في ضمان سلامة ودقة طباعة المصحف الشريف وتوزيعه. مؤكّدًا في الوقت نفسه على ضرورة الجمع بين الدقة العلمية والفعالية العملية في أعمال المراجعة والتدقيق. بما يضمن إخراج نسخ متقنة تليق بكلام الله عز وجل.

وفي هذا السياق، جدّد الوزير التأكيد على ريادة الجزائر في مجال العناية بالمصحف الشريف، من خلال الحرص الدائم على توفير المصاحف الصحيحة المعتمدة داخل الوطن وخارجه، بما يعكس مكانة الجزائر التاريخية والحضارية في خدمة القرآن الكريم ونشره عبر العالم.

