بلمهدي: الجزائر ضربت في علم التفسير بسهم وافر في تاريخها

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي أن “الجزائر ضربت في علم التفسير بسهم وافر في تاريخها العلمي القديم والحديث”.

وذلك، بفضل ما كتبه علماؤها من أمثال سيدي عبد الرحمان الثعالبي والأمير عبد القادر. والشيخ عبد الحميد بن باديس والشيخ بيوض وغيرهم.

وأورد بلمهدي في محاضرته بمناسبة افتتاح الملتقى الخامس عشر لسلسلة الدروس المحمدية بوهران، أن “ما ميز المدرسة الجزائرية في التفسير أنها ارتبطت أساسا بالتدريس في المساجد عبر سنوات عديدة تبلغ (مدة نزول الوحي أو تزيد)”.

مضيفا: “نحن بحاجة إلى أن نجتمع على مائدة القرآن الكريم للتمعن في كنوزه وننشر مبادئه ونتحلى بأخلاقه.. لنكون خير خلف لخير سلف”. مشير إلى أن “القران الكريم كان هاديا منيرا وكان أيضا للجزائر مانعا ونصيرا”.

ودعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف العلماء وأهل الذكر والفكر إلى “العمل على تقريب فهم القران الكريم للناس. من خلال تفاسير تدنو للغة المتلقي وطاقته وتراعي فقه الحال”.

ويشارك في هذه الطبعة كوكبة من العلماء والفقهاء من الجزائر والوطن العربي. على غرار مصر ولبنان وسوريا وتونس والعراق والأردن والسودان.

حيث سينشطون محاضرات ترتبط مواضيعها بالمحور الرئيسي للملتقى الذي تتواصل أشغاله إلى غاية الـ7 أفريل المقبل.