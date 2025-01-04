بلمهدي: الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال الإرتقاء بالتعليم القرآني

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، بالنعامة، أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال الارتقاء بنشاط التعليم القرآني ودعم استعمال الوسائل التقنية والتكنولوجيات الحديثة لتعلم القرآن الكريم وعلومه.

وأشار الوزير على هامش زيارة عمل وتفقد لعدد من مرافق قطاعه بالولاية، إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة. لدعم وتوسيع مؤسسات التعليم القرآني والزوايا والكتاتيب لإرساء التربية الروحية والسلوكية في المجتمع. وخدمة كتاب الله مذكرا بأن عدد منتسبي هياكل التعليم القرآني تجاوز 1.2 مليون دارس ودارسة على المستوى الوطني.

وأشار بلمهدي إلى مرافقة السلطات العليا للبلاد لمنظومة تطوير التعليم القرآني الكريم وتشجيع طلبة القرآن الكريم. وهيئات الإقراء الولائية علاوة على إكتشاف المتميزين وتأهيل المجيزين من القراء من خلال مختلف الفعاليات. والمسابقات الوطنية والدولية لحفظ كتاب الله وتلاوته وتفسيره.

كما نوه الوزير في أولى محطات زيارته للولاية ببلدية عين الصفراء، بدور الأئمة في غرس الوعي في نفوس الأجيال للحفاظ على وطنهم والإعتزاز بمكتسباته وقيمه التاريخية وتوجيه خطاب ديني يعكس تمسك الشعب الجزائري بمرجعيته الدينية الوطنية وفاء للشهداء الذين ضحوا من أجل الحرية والإستقلال.

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