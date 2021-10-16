بلمهدي: الجزائر كانت مسرحا للممارسات المتطرفة خلال العشرية السوداء

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي اليوم السبت، أن الجزائر كانت ميدانا ومسرحا للممارسات المتطرفة خلال العشرية السوداء.

وقال بلمهدي خلال ندوة علمية لمواجهة ظاهرة العنف و التطرف، أن الجزائر كانت ميدانا ومسرحا للممارسات المتطرفة. لأزيد من عشر سنوات من خلال الحوادث العنيفة والأعمال المرعبة.

واضاف أن هناك مخابر دولية تصنع الإرهاب انطلاقا من التطرف الفكري والديني والعلمي، كما أن لها القدرة على توجيهه وتغيير شكله وتمويله.

كما دعا إلى حماية الأجيال القادمة من ظاهرة العنف و التطرف، من خلال تظافر الجهود والفهم الصحيح للدين واتباع منهج الوسطية.

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