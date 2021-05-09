بلمهدي: الجزائر لا تزال بخير مادامت الصدقة موجودة

قال وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، أن البعض راهن على سقوط الجزائر بسبب الوباء لقلة الإمكانيات لمجابهة الوباء.

وأضاف الوزير خلال إشرافه على تكريم حفظة القرأن بدار الإمام، أنه تم تسجيل هبة تضامنية كبيرة من المواطنين لمجابهة الجائحة، لتنتهي بذلك أمنية الحاقدين على الجزائر.

وأوضح الوزير، أن الصدقة لها أثر جميل وهي تقع في يد الله قبل ما تقع في يد المحتاج، لأن “الصدقة يمحق الله بها الربا وينمي الصدقات”.

وكشف في ذات السياق، أن حفظ القران والسنة هو جهد الائمة ومعلمي القران، خاصة وأن هنالك أطفال من مرضى التوحد والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة يحفظون القران.

كما أن حفظ القرأن هو دليل على صحوة الضمير ورعاية الاولياء لهم رمزا للجزائر الجديدة.

كما أنها تعطينا شحنة رغم البكاء والأزمات الاعانة وهو دليل على أ، الجزائر لا تزال بخير من خلال حملات التضامن لمساعدة المتضررين.

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