 بلمهدي: الدولة تولي أهمية بالغة لملف الحج والعمرة وتعمل على توفير أفضل الظروف

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الأربعاء، رفقة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على اجتماع توجيهي لفائدة وكالات السياحة والأسفار المشاركة في تنظيم الحج والعمرة، خُصّص لمناقشة الإجراءات التنظيمية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدّمة للحجاج والمعتمرين.

وأكد وزير الشؤون الدينية في كلمته، أن الدولة الجزائرية، بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. تولي أهمية بالغة لملف الحج والعمرة، باعتباره خدمة مباشرة للمواطن، مشيرًا إلى أن الحكومة. بتنسيق كامل بين مختلف القطاعات المعنية، تعمل على توفير أفضل الظروف التنظيمية والصحية واللوجستية للحجاج والمعتمرين. في انسجام تام مع التنظيمات المعتمدة من طرف المملكة العربية السعودية. ومبرزًا أن نجاح الموسم المنصرم يشكّل حافزًا لمواصلة العمل المشترك والارتقاء المستمر بجودة الخدمات.

من جهته، أكد وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة. حرص قيادة المملكة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين. وسمو ولي عهده، مشيدًا بمستوى التنسيق القائم مع الجانب الجزائري. ومؤكدًا السعي المتواصل لتطوير التنظيم وتحسين الخدمات خلال المواسم القادمة، بما يضمن راحة الحجاج والمعتمرين وحماية حقوقهم.

كما ألقى المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، الدكتور الطاهر برايك، كلمة أبرز فيها أهمية هذا اللقاء في تعزيز التنسيق الميداني والمؤسساتي، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في مجال عصرنة التسيير وتطوير آليات التنظيم والتكفل، بما يستجيب لتطلعات الدولة الجزائرية ويساهم في إنجاح مواسم الحج والعمرة.

وفي كلمة ممثل وكالات السياحة والأسفار، أكد عبد الحميد بشير ممثل وكالة سياحة وأسفار الجزائر، التزام الوكالات بمرافقة التوجيهات التنظيمية الصادرة عن الوزارتين، والعمل كشريك ميداني فعّال في تحسين الأداء المهني، وتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء، بما يضمن تقديم خدمات تليق بالحاج والمعتمر الجزائري.

