بلمهدي: الفتوى لصيقة بحياة الناس في العبادات.. وعلى المفتي أن يتطور

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أن الفتوى هي لصيقة بحياة الناس في العبادات. ومادام المجتمع يتطور فان المفتي يجب أن يتطور ايضا وينسجم معه.

وأضاف الوزير، خلال أشغال إجتماع اللجنة الوزارية للفتوى اليوم الخميس، أن الشريعة الإسلامية جعلها الله صالحة لكال زمان ومكان. وهي في أصولها ثابتة وفروعها مرنة يتقلب النظر فيستوعب كل حادث. كما أن الفتوى جعلها الله منصة يصل اليها أهل الخبرة والذكاء ممن اوتو العلم الرصين لهذا المنصب الخطير وما هو توفيق إلاهي يعين الانسان في نظره

وكشف في ذات السياق، أن إثراء المنظومات القانونية والفقهية مرتبط بأهل العلم وحركة المجتمعات. مشددا على ضرورة مرافقة الإمام لما تحدثه الايام وماتفرزه الظروف.

وأكد بلمهدي، أن الفتوى والإجتهاد تجمع التغيرات في عالم الحدوث. خاصة وأن العالم يسير بسرعة ولذلك وجب على الإمام أن يضيف لحقيبته بعض المعارف. كما أن الفتوى صناعة واليوم وصلنا لهذه الصناعة.

وأضاف بلمهدي، أنه أحيانا في بلادنا لا نعطي قيمة لعلمائنا. ونحن في قبلة علوم كثيرة ونأمل أن تستعيد الجزائر ريادتها. خاصة وأن هناك سفراء إستقبلتهم اعترفوا باستفادتهم من استغلال المساجد في التلقيح ومنهم من عمل بالمثل في بلده.

وقال المسؤول الأول عن القطاع، أن الفتوى مرافقة وستبقى في حياة المواطن، وفي الجزائر هناك 65 امام مفتي وفي جامع الجزاىر يوجد 7 ائمة مفتون.

وأكد في ذات السياق، أن اللجنة الوزارية هي نوع من الإجتهاد الجماعي رافق الجزائر. وأخذت الآليات في الإفتاء تتطور وأصبح لها مجامع واليوم المجلس الاسلامي الاعلى اضيفت له الصناعة المالية والصيرفة الإسلامية وفيه اهل الأختصاص. مؤكدا أن هذه المجالس هي آلية من آليات الإفتاء.

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