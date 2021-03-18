بلمهدي.. القطاع يعمل على تحسين ظروف عمل الأئمة

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، إن القطاع يعمل على تحسين ظروف الأمة والمحافظة على المرجعية الدينية والأمن القومي.

وأوضح بلمهدي، أن القطاع يعمل تحت وصايته 13 معهد وطني متخصص في الأسلاك الخاصة، موزعة عبر عدة ولايات.

ويتعلق الأمر بتيزي وزو، البويرة، قسنطينة، ميلة، باتنة، تلمسان، سعيدة غليزان، سيدي عقبة، ايليزي، تمنراست، عين صالح.

وسيتم فتح –حسب بلمهدي-، معهد وطني يستقبل 100 وفد من إفريقيا في الأغواط وسيبدأ نشاطه ابتداء من هذه السنة.

وبخصوص المنح للأئمة الخطباء والمدرسين، أشار الوزير “نحن نواصل مع الجهات المختصة، وأولويات الوزارة تحسين ظروف عملهم”.

مضيفا “وسنعمل بحول الله على إيجاد الحلول المناسبة في وقتها مع العمل مع الجهات المختصة”.