بلمهدي: الكنيسة البروتستانتية لم تنسجم مع قوانين الجمهورية

عبّر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، عن تأسفه لبعض الممارسات الدينية من بعض غير المسلمين. مشيرا إلى الكنيسة البروتستانتية التي لم تنسجم مع قوانين الجمهورية.

وأكد بلمهدي، أن الدستور الجزائري سواء القديم أو الحالي يحمي ويراعي حرية ممارسة العبادة ويجعلها مضمونة. بحيث تمارس في إطار احترام القانون الذي ينظم الشعائر الدينية لغير المسلمين.

كما قال بلمهدي لإذاعة الجزائر الدولية إن “التقارير التي تنتقد مسألة حرية الاعتقاد والممارسة الدينية في الجزائر”. “التي يكرسها الدستور، تستند على معلومات غير دقيقة”. “ولا تقترب من الخطاب الرسمي الصادر من وزارة الخارجية أو الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أو وزارة الشؤون الدينية والأوقاف”.

وأضاف أن “مصالحه تعمل على تسليط الضوء على الحقائق، خاصة بعد أن أصبح لديها مقعد على مستوى مجلس حقوق الإنسان”. وبأن “التقارير التي تقدمها الجزائر إيجابية والجميع أثنوا على جهودها في هذا المجال”.

و أردف بلمهدي قائلا إن “الدولة الجزائرية تحمي أماكن العبادة وساهمت في إعادة ترميم العديد من الكنائس التاريخية”. على غرار “كنيسة سانت أوغستين بعنابة وسانتا كروز بوهران وكذلك السيدة الإفريقية بالعاصمة”.

كما أشار إلى أن “الجزائر أيضا ومن خلال قوانينها المنظمة للشأن الديني لغير المسلمين تدفع رواتب رجال الدين المتواجدين بالجزائر من ميزانية الدولة”.