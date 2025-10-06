بلمهدي: المدارس القرآنية ركيزة أساسية في الحفاظ على هوية المجتمع

أكد وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، أن المدارس القرآنية والزوايا عبر الوطن تشكل ركيزة أساسية في الحفاظ على هوية المجتمع الجزائري وثقافته الإسلامية الأصيلة.

وأشار بلمهدي إلى أن الموسم الجديد يشهد إقبالًا واسعًا من الطلبة والطالبات. وقد تجاوز عدد المنتسبين إلى المدارس القرآنية خلال الموسم الماضي مليونًا ومئتي ألف متعلم. يؤطرهم آلاف الأساتذة والمؤطرين في مختلف ولايات الوطن. كما شهدت المدرسة القرآنية الصيفية إقبال تسعمائة ألف متمدرس.

وعلى هامش افتتاح الموسم للتعليم القرآني، قام الوزير بتدشين مدرستين قرآنيتين جديدتين في الجزائر العاصمة. المدرسة القرآنية “نور الهدى” ببلدية الكاليتوس، بحضور عبد الوهاب برتيمة، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية براقي، والسلطات المحلية. والمدرسة القرآنية “البر” ببلدية المحمدية، بحضور رفسة نور الدين، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية الدار البيضاء. وعدد من الشخصيات الدينية والمجتمع المدني.

وأكد يوسف بلمهدي أن هذه المشاريع تأتي في إطار حرص الدولة الجزائرية على دعم التعليم القرآني. وتوفير فضاءات نموذجية لتحفيظ كتاب الله وتعليم مبادئ الدين الحنيف. مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل العمل على توسيع شبكة المدارس القرآنية. وتطوير مناهجها وبرامجها بما يواكب متطلبات العصر. ويحافظ في الوقت نفسه على أصالة المرجعية الدينية الوطنية.

وجدد الوزير دعوته إلى تضافر الجهود بين الوزارة والأولياء والمحسنين والمجتمع المدني من أجل مواصلة دعم هذا المسار المبارك الذي يعزز القيم الأخلاقية والوطنية في نفوس النشء، مجددًا التزام الوزارة بمرافقة كافة المبادرات الهادفة إلى خدمة القرآن الكريم وأهله.