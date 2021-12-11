بلمهدي: المساجد تساهم في بناء المواطن الصالح الذي يساهم في تنمية البلاد

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أن المساجد تساهم في بناء الفرد الجزائري المواطن الصالح. الذي يساهم في التنمية وفي إقتصاد البلاد وأمنها.

وكشف الوزير بمناسبة ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1961، أنه بهذه المناسبة، تم تدشين العديد من المساجد. بفضل المحسنين ساهموا في بناءها وكذا المواطنين والسلطات المحلية التي دعمتها.

وقال بلمهدي، أن هذه الذكرى هي عيد من أعياد الجزائر ويوم من أيام الله وليس هناط يوم من أيام الجزائر خلال السنة. إلا وفيه مناسبة كبيرة وعظيمة جدا من التضحيات والبطولات.

كما أن مظاهرات 11 ديسمبر 1960 كانت بشارة للإستقلال وإستعادة السيادة الوطنية وتحرير هذا الوطن العزيز ورفع راية الإنتصار.

وتابع الوزير القول، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أراد أن تكون السنة المقبلة سنة إقتصادية تنموية وإجتماعية. والمسجد سيساهم مع بقية المؤسسات في تكوين الفرد الجزائرية المحب لوطنه المتفاني في خدمته، والحامل لرسالة المجاهدينوالشهداء.

كما قال،أنه مادام هناك رجال صالحةن حاملون لكتاب الله ومجاهدون ومواطنون مخلصون ستنتصر الجزائر وسيرد كيد الكائدين في نحورهم.

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أشاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم السبت، بتضحيات الشعب الجزائري خلال مظاهرات 11 ديسمبر 1961.

وغرّد رئيس الجمهورية عبر حسابه على تويتر قائلا: “في الذكرى الـ61 لمظاهرات 11 ديسمبر 1961 أقف بإجلال وإكبار. أمام تضحيات الجزائريين والجزائريات في تلك الملحمة من ملاحم المجد”.

وقال أيضا:” وفي هذه الذكرى من ذكريات التحدي والإصرار على درب إستعادة السيادة الوطنية ، اترحم بخشوع على أرواح شهدائنا الأبرار”.

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