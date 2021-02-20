بلمهدي.. المساجد لعبت دورا فعالا في الكفاح الوطني

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم السبت، إن المساجد لعبت دورا مهما في الكفاح الوطني.

وأوضح بلمهدي، أن في المساجد كانت تدار حلقات وجلسات لتهدئة النفوس الأذية الالتفات حول الوطن.

كما يكمن دور المسجد –يضيف الوزير-، في التصدي لكل الأزمات التي دارت في الجزائر منذ وطأت الاستعمار الفرنسي والعشرية السوداء.

وأشار بلمهدي، إلى أن المساجد رافقت المجتمع والدولة في مواجهة وباء كورونا، وعدم انتشاره أكثر فأكثر.

وعن يوم الشهيد، أكد المسؤول على ضرورة استلهام العبر، رفع الراية الى القمم، مشيرا إلى أن الشهيد ترك أمانة.

وأضاف المسؤول ذاته، أنه لا يجب خيانة الأمانة في بلد ضيع أبناؤها حياتهم من أجل استقلال الجزائر.