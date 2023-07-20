بلمهدي: المساجد مفتوحة أمام حملات التوعية حول حوادث المرور

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، اليوم الخميس. أن أبواب المساجد مفتوحة أمام حملات التوعية والتحسيس حول حوادث المرور بغية وضع حد لها.

وفي تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة البرلمانية العادية 2022-2023، أوضح بلمهدي أن قطاعه شارك إلى جانب مختلف القطاعات في الحملات التحسيسية والتوعوية حول حوادث المرور. مؤكدا أن المساجد مفتوحة للمساهمة في العمل الوقائي والتحسيسي مما يحدث في الطرقات من تجاوزات.

كما دعا الوزير مستعملي الطرقات إلى احترام قوانين المرور. والتزام الحيطة والحذر لتفادي الكوارث المرورية.