بلمهدي : الوكالات السياحية الخاصة بالعمرة تأثرت لكن يجب تقليص الخسائر

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي ، المواطنين إلى إقامة الشعائر الدينية في منازلهم.

وقال بلمهدي في تصريح للإذاعة الوطنية،أن قرار غلق المساجد هو اجراء احترازي،مشيرا أنه يجب التعاون مع السلطات لتطبيق هذه الإجراءات.

وأضاف الوزير أنه تم مطالبة كل المديريات بتعقيم المساجد ومؤسسات القطاع.

أمام بخصوص المعتمرين، قال الوزير أن كل العالم يعيش الأزمة ليس فقط الجزائر.

مشيرا أن الوكالات السياحية الخاصة بالعمرة تأثرت لكن يجب تقليص الخسائر.

وأكد الوزير أن توزيع الزكاة سيكون في نهاية شهر مارس وشهر رمضان.

وختم الوزير حديثه “الصبر سلاحنا من أجل تخطي هذه المعضلة، والتعاون سبيل النجاح للقضاء على الأزمة”.