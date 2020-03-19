بلمهدي: بكينا على الصلاة بالمنازل وغلق المساجد ولم نبك على الاستغلال في الشدائد

عبر وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، عن أسفه لاستغلال بعض التجار أزمة كورونا، للمضاربة في الأسعار وحرق جيب المواطن.

ولدى حلوله ضيفا على التلفزيون الجزائري، قال بلمهدي “الكثير بكى عند سماعه الصلاة في المنازل، ولم يتقبل فكرة غلق بيوت الله، لكن لم يبك على الجشع الذي طال المواطن في هذه الأزمة”.

وأضاف بلمهدي “الشخص الذي بكى على غلق المسجد هو نفسه الذي يخرج يوميا من المسجد، ويستغل المحن للربح الزائد على حساب جيب المواطن، إلا من رحم ربي، الإسلام ليس في المساجد، بل في التعامل، والتآزر وقت الشدائد، ارحموا بعضكم”.