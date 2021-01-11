بلمهدي.. بناء 5 صوامع في المساجد يفتح أبواب الفساد

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، إن إعادة النظر في نمطية بناء المساجد هو نوع من أنواع ترشيد النفقات.

وأوضح في هذا السياق، بلمهدي، أن بناء 4 إلى 5 صوامع في مسجد واحد، يكلف أموالا ويفتح المجال للفساد.

واعتبر الوزير، اليوم الإثنين، أن صور المساجد التي تبنى بـ4 أو 5 صوامع، يشين بالمنظر ونفقة زائدة.

وأشار يوسف بلمهدي، إلى استعمال المواد التي تكون صديقة للبيئة، و”الاستفادة من الطاقة الشمسية”، حتى لا تكون نفقات غير مبررة.

ودعا وزير الشؤون الدينية، الأئمة والإعلام الى المساهمة في انشاء منظومة تربوية مبنية على الأخلاق الحسنة.

وأشرف وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، على ندوة علمية تحت عنوان “معالجة ظاهرة الفساد في الفقه الاسلامي والقانون الجزائري”.