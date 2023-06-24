بلمهدي: تخصيص دفتر إعاشة لكل حاج

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، من مكة المكرمة، أنه تم تخصيص دفتر إعاشة لكل حاج من حجاجنا الميامين

وفي تصريح الوزير، للتلفزيون الجزائري بمكة بخصوص آخر ترتيبات بعثة الحج الجزائرية، أياما قليلة قبل انطلاق مناسك الحج. أوضح بلمهدي أن سيتم عقد اجتماع عام للوقوف على كل التحضيرت والترتيبات وكذلك الإمكانات ليكون موسم الحج لهذه السنة ناجحا بسلاسة وفي أمن.

كما أكد بلمهدي أنه خلال هذا اللقاء سيتم التحضير لموضوع الإعاشة. موضحا أن كل حاج سيستفيد من دفتر للإعاشة خاص به. حيث سيحتوي الدفتر على الأيام التي سيقيمها الحاج في المشاعر. بالإضافة إلى برنامج الإفطار، وجبة الغذاء والعشاء، وسيحتوي الدفتر كذلك على المخيم الخاص بالحاج تاريخ مكوثه والوجبة التي سيتناولها.

ونوه وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن كل هذه التحضيرات والترتيبات تصب جلها في تطوير خدمات الحج.

كما شكر بلمهدي الديوان الوطني للحج والعمرة اشرافه على طباعة هذه الدفاتر، مشيرا أنه تم تقديم نماذج للمرشدين لتلقين الحجاج كيفية استعمالها.

https://www.facebook.com/marwalgeria/videos/1320979728457280