بلمهدي: ترتيبات محكمة لمغادرة الحجاج الجزائريين لمكة بعد أداء المناسك

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، اليوم الأحد، بمكة المكرمة، أن ترتيبات مغادرة عدد من الحجاج من مخيمات منى قد انطلقت. في إطار إنهاء المناسك والتنقل إلى كل من جدة والمدينة المنورة، استعدادا للعودة إلى أرض الوطن.

وفي تصريح صحفي، أوضح الوزير أن “أداء المناسك هذه السنة جرى في أجواء روحانية مميزة رافقت الحجاج حيث تم الوقوف بعرفة، ثم المبيت بمزدلفة، والرجم في أول أيام العيد”. مشيدا بـ”التنظيم المحكم والانسجام الكبير” الذي طبع عمل البعثة الجزائرية للحج بمختلف مكوناتها.

وأضاف أن “جزءا كبيرا من الحجاج فضلوا التعجل ومغادرة منى في ثاني أيام التشريق، فيما تواصل البعثة تطبيق مخططها الذي يشمل أيضا اليوم الثالث. من خلال الحفاظ على تواجد المؤطرين وكامل الخدمات بالمخيمات” .

وأشار السيد بلمهدي إلى أن عددا من أعضاء البعثة سيشرعون في التوجه نحو المدينة المنورة. من أجل التحضير لاستقبال الزوار القادمين من مكة المكرمة. وتأمين الإقامة والزيارة والتنقل، في حين ستتوجه مجموعات أخرى نحو مطار جدة تمهيدا لرحلات العودة إلى الجزائر .

وفي السياق ذاته، أبرز الوزير أن اجتماعات تنسيقية عقدت مع رؤساء الوفود. وممثلي المراكز الثلاثة بمكة وجدة والمدينة، تم خلالها توجيه تعليمات واضحة بخصوص انطلاق المرحلة الثانية من موسم الحج، والتي تشمل مرافقة الحجاج في العمرة. والقيام بالسعي والإفاضة، إلى جانب تنظيم زيارات دينية وإرشادية في المدينة المنورة. مؤكدا أن “الخدمات الصحية، والحماية المدنية، والدعم اللوجستي. تبقى مجندة إلى غاية انتهاء كامل مراحل الحج وعودة آخر فوج إلى أرض الوطن”.

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